جزار يطعن نقاشا في مشاجرة لخلافات مالية بالدقهلية

أصيب نقاش بطعنة نافذه بالصدر، اليوم، بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، في مشاجرة مع جزار بسبب خلافات مالية بينهما، ونُقل المصاب إلى المستشفى الدولي بالمنصورة لخطورة حالته.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شربين، يفيد بورود إشارة من مستشفي شريين المركزي، بوصول محمد جميل فهيم السعيد، 27 سنة، نقاش، ومقيم بكفر العرب مركز فارسكور بمحافظة دمياط، مصابًا بطعنة نافذة بالصدر في مشاجرة مع آخر.

وانتقل ضباط مباحث شربين بقيادة الرائد محمد الأرضي، رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وتبين وقوع مشاجرة بين المصاب وشخص آخر يعمل جزارا ويدعي "إبراهيم ج. ا."، ومقيم بمركز دكرنس، وبضبطه ومواجهته اعترف بطعن المجني عليه بسكين بسبب خلافات مالية بينهما.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 6265 جنح شربين لسنة 2020، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.