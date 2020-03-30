تامر هدايت: أدعو المصريين بالخارج لدعم الحكومة في مواجهة كورونا

أعلن الدكتور تامر هدايت نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة في إدارة وتطوير الشبكات في أمريكا الشمالية، عن تبرعه بـ100 ألف دولار لدعم مصر في مواجهة أزمة كورونا المستجد، مؤكدا أن الانتشار الكبير للفيروس خلال الفترة الراهنة، يضع الجميع أمام مسؤولية التكاتف، وتقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة.

وأكد هدايت في تصريحاته لـ"الوطن"، أنه عندما علم بـ"تحدي الخير"، الذي أطلقته السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، استجاب لفكرتها على الفور، موضحا: "شعرت بأن هذا التحدي هو وسيلة للوقوف بجانب بلدي، وبالفعل اشتركت في هذه المبادرة الخيرية وتبرعت، وأن هذه الأموال ستخصص لرعاية الأسر المصرية والعمالة غير المنتظمة في تلك المرحلة، وسوف يجرى دفعها في حساب صندوق "تحيا مصر"، برقم 037037 في جميع البنوك المصرية، لصالح صندوق الكوارث والأزمات ولدعم العمالة غير المنتظمة.

ولفت نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة في إدارة وتطوير الشبكات بأمريكا الشمالية، إلى ضرورة "تكاتف جميع المصريين بالخارج بلا استثناء، لمساعدة الحكومة في تلك الأزمة العالمية، خاصة في ظل ما يتوقعه الخبراء لما ستخلفه من تراجع على كافة المستويات خاصة الاقتصادية، ليحتم ذلك على الجميع الوقوف صفا واحدا لدعم الشعب في تلك المرحلة"

وكشف هدايت أن الوضع الاستثماري خلال الفترة الماضية، في مصر كان في طريقه الصحيح، حيث جرى توفير فرص كثيرة للاستثمار في جميع المجالات، خاصة بعد تحديث وتطوير البنية التحتية، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والتي وفرت فرصا كثيرة.

وأوضح أن ما جرى تنفيذه في مصر هو ذاته ما يجرى في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن مشروعات مثل (مدينة العلمين الجديد)، التي جرى إنشاءها على أعلى مستوى تكنولوجي، وهذا يؤهلها لتكون مدينة تكنولوجية على طراز منافس للمدن فى أمريكا، كما أنه لا بد أن يكون لدينا تقبل للتكنولوجيا المتطورة باستمرار، وأن الوقت مناسب لاعتماد ومواكبة التكنولوجيات الحديثة، لإعادة التفكير في الاستغناء عن القديم».

وأكد: "هذا يتطلب أن يكون لدينا قدرة على تقبل المخاطرة في استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تجعلنا دائما في المقدمة، وبالنسبة لفيروس كورونا، فبالتأكيد سوف يؤثر على الاقتصاد العالمى وليس المصرى بمفرده، وبعد انتهاء هذه الأزمة أعتقد أنه ستقوم الدول بإعادة حساباتها بشكل مختلف".

واختتم : "هدايت إلى أنه نقل خدمات وخبرات شركته لخدمة السوق المصرية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تماشيا مع توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في التطوير التكنولوجي في مصر، وإنشاء مدن ذكية، وبالفعل قمنا ببدء العمل فى مصر من خلال مكتب تابع لنا القاهرة في 2017 واستقدمنا الخبرات".