سعد الصغير يزور أحد أعضاء فرقته بعد تعرضه لحادث: ربنا يشفيه

نشر الفنان سعد الصغير عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له أثناء تواجده بأحد المستشفيات مع شخص من فرقته بعدما تعرض لحادث وسبب له بعض الإصابات.

وعلق "الصغير": ألف ألف سلامة عليك أتمنى الشفاء واحد من أعضاء فرقتي عمل حادث".

وطالب جمهوره بالدعاء له: "أتمنى من أصحابي وأخواتي الدعاء ربنا يكرمه ويقوم بالسلامة وربنا يشفي كل مريض.. يا رب وأكرمنا جميعاً يا رب الفترة المقبلة بإذن الله".

https://www.instagram.com/p/B-TrneFBCoV/?igshid=1n5n78zqbghja

يُذكر أنَّ آخر أعمال الفنان سعد الصغير مسرحية "لوكاندة الأوباش" بطولة ماجد المصري، حسن الرداد، مايا دياب، هالة فاخر، حمدي الميرغني، سعد الصغير، بدرية طلبة، وأوس وأوس، المسرحية من تأليف محمد عز، وأحمد فوزي، وإخراج أشرف زكي.