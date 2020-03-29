التضامن عن وجود انتماء لجمعية خيرية نشطة: غير صحيح وإلا كانت اتقفلت

طالبت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم إثارة الشائعات حول بعض الجمعيات الخيرية العاملة في مصر.

وأكدت القباج خلال مداخلة هاتفية مع سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الحكومة لا تتهاون مع أي جمعية لها انتماءات غير مقبولة في مصر وأنها لا تنتظر وتتخذ إجراءاتها فورا ضد هذه الجمعيات.

وتابعت: "مسألة أن أي جمعية ليها انتماءات مرفوضة أو غير مقبولة أو مش في صالح الشعب المصري الوزارة بتاخد إجراءاتها ومبتستناش الحقيقة، وبقول للسوشيال ميديا تتروى قبل الحكم على أي حاجة واللي عنده مستندات تقدمها".

ونفت القباج وجود انتماءات لبعض الجمعيات الخيرية النشطة في المجتمع المصري مضيفة: "كانت اتقفلت لان عندنا جمعيات كثيرة جرى غلقها وتجميد مجالس إدارتها"، مشددة على أن ما يحدث هو محاولات تشويه معتبرة أن هذه الجمعيات هي أمتداد لعمل وزارة التضامن وأفادت المجتمع المصري في أزماته المتعددة.