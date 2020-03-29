مسؤولة بريطانية: إجراءات العزل في البلاد قد تطول مدتها إلى 6 أشهر

قالت نائبة كبير الأطباء بالمملكة المتحدة الدكتورة جيني هاريس، إن المملكة المتحدة قد تستمر في إجراءات العزل لمدة ستة أشهر إضافية، محذرة من ذروة ثانية إذا جرى إنهاء هذه الإجراءات بسرعة كبيرة.

وأشارت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، كتب رسالة إلى كل أسرة في المملكة المتحدة يحثهم على البقاء في المنزل أثناء "الطوارئ الوطنية" بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مما يزيد من إمكانية تطبيق إجراءات عزل أكثر صرامة.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية تواجه أصعب أسبوع لها على الإطلاق، حيث يستمر الوباء في إحداث الفوضى في جميع أنحاء البلاد وبدأ عدد مرضى "كوفيد-19" في الوصول إلى مستويات غير مسبوقة.

وبلغ عدد الوفيات في المملكة المتحدة 1228، اليوم، بعد تسجيل 29 حالة وفاة أخرى، وهي ثاني أكبر زيادة يومية في عدد الوفيات المبلغ عنها منذ بدء تفشي المرض.

وفي الولايات المتحدة، تضاعف عدد الوفيات في يومين ليتجاوز 2000 حالة، فيما بلغ عدد مصابي كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم الآن أكثر من 660 ألف حالة، وتوفي أكثر من 30 ألف شخص.