مزارع سوهاج يعترف للمرة الثالثة بتفاصيل قتل زوجته أمام القاضي: ندمان

اعترف عامل للمرة الثالثة، بتفاصيل قتل زوجته أمام قاضي المعارضات بمحكمة سوهاج، وقال المتهم إنه تزوج الضحية منذ 4 سنوات تقريبا ورزقهما الله بطفلين، مضيفا أن الخلافات لم تترك منزله حتى بداية أول يوم بالزواج وأنه قبل الجريمة هددها بعدم استفزازه حتى قتلها.

وأوضح المتهم: "هي كانت بتفكرني طمعان فيها"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه نادم على قتل زوجته ولم يقصد قتلها، ولكن "الشيطان تملكه" وفوجئ بنفسه يمسك الفأس ويتخلص من زوجته، مشيرا إلى أن المجني عليها "استفزتني ولسانها كان طويل فقتلتها".

وقرر القاضي تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بالقتيلة ومن المرجح إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات خلال الأيام المقبلة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بقتل مزارع زوجته بقرية الصوالح، وانتقل ضباط مباحث المركز للمكان، وتبين من خلال التحريات الأولية التي أشرف عليها الرائد محمد كمال رئيس مباحث المركز، ومعاونه النقيب أحمد العمدة، قيام عادل قلدس بسارة، 38 عاما، بالتعدي على زوجته أميرة مريد سلمان، 28 عاما، بفأس، بسبب خلافات على ملكية منزل.

تم القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.