 بعد غد.. السودان يُمدد ساعات حظر التجول ضمن خطط مواجهة كورونا

قال وزير الثقافة والإعلام، والمتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، إن اللجنة العليا للطوارئ الصحية، التابعة لمجلس الدفاع والأمن القومي، قررت تمديد ساعات حظر التجول، ليبدأ من السادسة مساء، بدلا من الثامنة، وحتى السادسة صباحا، وذلك اعتبارا من بعد غد الثلاثاء.

وعقدت اللجنة العيا للطوارئ الصحية في السودان اجتماعا مساء اليوم، واستمعت لتقارير عن آخر التطورات فيما يخص وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وسبل مكافحته.

وكانت وزارة الصحة السودانية، أعلنت تسجيل 6 اصابات بكورونا، كلها لعائدين من الخارج، وتوفيت إحداها.

وقال صالح إن المحال التجارية غير المرتبطة بالسلع الغذائية ستُغلق من الساعة الرابعة عصرا.