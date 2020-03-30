في ذكرى "العندليب".. نجمات الزمن الجميل اللاتي غنى لهن عبدالحليم حافظ

العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، يعد من أبرز مطربي الزمن الجميل، الذي حالفه الحظ بالوقوف أمام أكبر عدد من نجمات الفن، ومشاركتهن التمثيل، والغناء لهن، في أشهر أفلام السينما المصرية.

وفي ذكرى رحيل عبدالحليم حافظ، في مثل هذا اليوم 30 مارس من عام 1977 تستعرض "الوطن"، أبرز النجمات التي شاركن العندليب الأسمر، في عدد من الأفلام.

شادية

المرة الأولى التي وقف فيها العندليب أمام الكاميرا، كانت من خلال فيلم "لحن الوفاء" أمام الفنانة شادية، وقاسمها دويتو "تعالى أقولك".

وتعد شادية من أكثر النجمات التي شاركت العندليب في التمثيل، وذلك من خلال 3 أفلام، بخلاف "لحن الوفاء"، قدما فيلمي "معبودة الجماهير"، و"دليلة".

صباح

قدم عبدالحليم حافظ، مع الشحرورة صباح، فيلم "شارع الحب"، وشهد تقديم العندليب عدد من الأغنيات منها "نعم يا حبيبي، كل كلمة حب قولتهالي".

نادية

ومع الفنانة نادية لطفي، قدم عبدالحليم حافظ، فيلمي "الخطايا"، وقدم فيه أغنيات مثل "مغرور، قولي حاجة، الحلوة، وحياة قلبي وأفراحه".كما قدما سويا فيلم "أبي فوق الشجرة"، وغنى العندليب "الهوى هوايا، مشيت على الأشواك".

فاتن

مع سيدة الشاشة العربية، قدم عبدالحليم حافظ، فيلم "موعد غرام"، وشهد عددا من الأغنيات منها "حلو وكداب، كان يوم حبك أجمل صدفة".

ماجدة

قدم عبدالحليم حافظ، مع الفنانة ماجدة، فيلم "بنات اليوم"، وشهد عددا من الأغنيات منها "عقبالك يوم ميلادك، أهواك، يا قلب يا خالي، ظلموه".

لبنى

ومع لبنى عبدالعزيز، قدم عبدالحليم حافظ، فيلم "الوسادة الخالية"، وقام بغناء "مشغول، أول مرة تحب ياقلبي، تخونوه".

مريم

قدم عبدالحليم حافظ، مع الفنانة مريم فخر الدين، فيلم "حكاية حب"، وقدم فيه أغنيات "بحلم بيك، بتلوموني ليه، في يوم في شهر في سنة".

زبيدة

قدم عبد الحليم حافظ، مع الفنانة زبيدة ثروت، فيلم "يوم من عمري"، والذي شهد عدد من الأغنيات، منها "خايف مرةأحب، ضحك ولعب وجد وحب، يوم من عمري، بأمر الحب".

آمال

قدم عبدالحليم حافظ، مع الفنانة آمال فريد، فيلمي "بنات اليوم" مع الفنانة ماجدة، وفيلم "ليالي الحب" والذي قام من خلاله العندليب بتقديم عدد من الأغنيات منها "كفاية نورك عليا، ياسيدي أمرك".

إيمان

مع الفنانة إيمان، قدم عبدالحليم حافظ، فيلم "أيام وليالي"، وقام العندليب بغناء "عشانك ياقمر، أنا لك على طول، توبة، شغلوني".