محيي الدين: أسعار البترول قد تنخفض لـ25 دولارا

علق الدكتور محمود محيي الدين الاقتصادي المصري والنائب الأول للبنك الدولي، والمبعوث الخاص بالأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، على الإجراءات التي اتخذتها مصر في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، قائلًا إنها جيدة ومتماشية مع ما يحدث فى العالم.

وأوضح محيي الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن هناك انخفاض شديد في أسعار البترول عالميًا، وهناك توقعات لانخفاض سعر برميل البترول لـ20 أو 25 دولارا.

وأضاف أن الدولة يمكنها تأمين احتياجاتها من البترول وفق هذه الأسعار، وتأمين الاحتياجات في السنوات القادمة وفقًا لهذه الأسعار، متابعًا، أن الإدارة الاقتصادية في مصر قادرة على ذلك.

وأشاد محيي الدين، بقرار الحكومة المصرية بتخفيض أسعار الغاز والبترول للصناعة، وقال: "أؤيد تخفيض أسعار الطاقة للأسر، وخاصة مع الانخفاضات الشديدة عالميًا".

وواصل: "هناك عدد كبير من العاملين في القطاعات غير الرسمية، والآن يوجد فرصة ذهبية لدخول وضم هؤلاء العاملين، وخاصة أن الفترة الماضية كان لديهم تردد كبير".

وناشد محيي الدين، الحكومة المصرية، بتوفير مواصلات عامة بسعر مناسب ووضعت نظام للحد الأدنى للدخل.