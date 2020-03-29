البنك المركزي: عندنا شهادات استثمار بـ900 مليار جنيه

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن مصر سبقت بلاد كثيرة في إجراءات مواجهة فيروس كورونا، شارحا أن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من تداول العملات الورقية في صالح الدولة.

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، على شاشة "صدى البلد" أن من يرغب في سحب أموال ماذا سيفعل بها؟، لوعاوز يحولها برة يحولها، عاوز يشتري بيت يحول الفلوس عاوز يشتري عربية يحول الفلوس، هو لازم تقعدوا فلوس واحدة واحدة بمبالغ كبيرة فيها كورونا تجيلك؟".

واستكمل عامر: "كل اللي عاوز حاجة بياخدها، محدش حجر على حد"، لافتا إلى أن: "80% من الودائع المصرية في شهادات، عندنا شهادات بـ900 مليار جنيه، والشهادة الجديدة اللي طرحناها الأسبوع اللي فات جابت 30 مليار جيه ومعظم الفلوس تحولت من بنوك أخرى لبنك مصدر الشهادة لأننا قولنا مش هنقبل كاش".

وأوضح عامر: "إحنا في ظروف عدوى والـ30 مليار اتحولو من البنك بتاعهم للبنك التاني".