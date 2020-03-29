البنك المركزي: العملات الأجنبية متاحة وبقينا بنصدر "كاش" دولار للخارج

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن دول الخارج بها اضطراب كبير في الخدمات والصناعة، ولذلك الواردات قلت، وأسعار البترول العالمية انهارت، وواردات البترول هتنزل من 11 مليار و800 مليون لـ7 مليار.

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، على شاشة "صدى البلد" أن 3 ونص مليار دولار تكاليف مصاريف المصرين في الخارج، مشددا على إتاحة العملة للجميع، "نتيح 10 آلاف دولار كاش للمسافرين من غير مانسأل عاوزه ليه.. واللي عاوز يحول فلوس برة وشلنا القيود على النقد الأجنبي علشان وضعنا بقى كويس.. ولو عاوز تتعامل مع الجمارك الجمارك يتم الإضافة لحساب الجمارك مباشرة".

وأشار عامر إلى أن موظفي الحكومة الـ6 مليون أصبحوا يقبضون مرتابتهم بالصراف الآلي، مشددا: "هل في حد اشتكى إن مصر ناقصها حاجة.. في سلع ناقصة؟".

وكشف عامر عن الرقم 26 مليار دولار كقيمة تحويلات المصريين بالخارج المثبت عبر البنوك، والرقم الحقيقي 34 مليار دولار للأموال القادمة لمصر من الخارج، "المصريين بالخارج اللي بييجو بكاش من برة مبيحولوهوش للبنك، وبيبعوا للبنك، وبقينا بنصدر كاش دولار والعام الماضي صدرنا 12 مليار دولار كاش من السوق المصري في الخارج، واللي قبلها 11 مليار دولار واللي قبلها 10 مليار دولار".