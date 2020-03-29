نهضة مصر تشارك بهية في مبادرة "21 يوم" لعلاج سرطان الثدي

شاركت "نهضة مصر" للنشر في مبادرة 21 يوم التي دشنتها مؤسسة بهية للكشف المبكر وعلاج السرطان بالمجان بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وتسعى هذه المبادرة من خلال التبرعات المادية لخفض مدة انتظار المرضى من النساء من 45 يوما إلى 21 يوما حيث أن طول مدة الإنتظار تؤثر بالسلب على الحالة الصحية والنفسية لمحاربات السرطان.

تعقيباً على هذه المشاركة أعربت رئيس مجلس إدارة نهضة مصر داليا ابراهيم، في تصريحات صحفية عن سعادتها بالمشاركة في واحدة من أهم المبادرات الإنسانية في عام 2020 التي تعنى بصحة المرأة التي تعد ركناً أساسياً من أركان المجتمع.

وأضافت: "قوائم الانتظار حتى الآن تصل إلى حوالي 5300 حالة لذلك فسوف تستفيد من هذه المبادرة أكثر من 5 آلاف أم وسيدة مصرية مما يبعث رسالة دعم قوية تحمل الأمل لعشرات الأسر المصرية من أسر السيدات الموجودات على قوائم الانتظار كما أن من شأنها تشجيع باقي المؤسسات وأفراد المجتمع على دعم الأمهات للحصول على الكشف المبكر".