كوبا تعلن تسجيل 139 إصابة بكورونا في البلاد

قال وزير الصحة العامة في كوبا، خوسيه أنخيل بورتال، اليوم، إن البلاد رصدت حتى الآن 139 إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، من بينها 114 حالة لمواطنين، و25 لأجانب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

ونقلت وكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوبية، في نسختها باللغة الإنجليزية، عن وزير الصحة قوله "إن 73 من المصابين الكوبيين كانوا قد عادوا إلى أرض الوطن من الولايات المتحدة وإسبانيا والمكسيك وجيانا وجمهورية الدومينيكان".

وكان وزير الصحة العامة الكوبي خوسيه أنخيل بورتال، قال في وقت سابق، إن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليس مجرد أزمة صحية، مشددًا على ضرورة أن تتضافر جهود الدول حتى تتوفر الحماية لها جميعًا من هذا الوباء.

وكانت وزارة الصحة في كوبا، أعلنت في وقت سابق، تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وأوضحت وزارة الصحة الكوبية، أن حالة الوفاة تعود لشخص إيطالي "61 عاما"، كان يعاني من الربو، وذلك حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وكانت وزارة الصحة في أوروجواي، أعلنت في وقت سابق تسجيل أول وفاة جراء الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، في وقت متأخر من مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي.

وقالت وزارة الصحة، إن المسؤول السابق رودولفو جونزاليس ريسوتو والبالغ 71 عاما، توفي بعد إصابته بكورونا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكشفت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بالوباء ارتفع لأكثر من 300 في بلد يصل عدد سكانه لنحو 3.5 مليون نسمة.

وكانت امرأة من أوروجواي عمرها 82 عاما توفيت في وقت سابق من مارس الجاري ثبتت إصابتها بالوباء لكن التشخيص أظهر أن سبب الوفاة هو مرض السرطان الذي كانت تعاني منه، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.