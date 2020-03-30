البنك المركزي: أزمة كورونا فرصة للإنتاج المصري.. "مفيش منافس"

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن أزمة فيروس كورونا فرصة للقطاع الإنتاجي المصري، مضيفا، "برة في مشاكل ومفيش استيراد.. لأنه اللي جاي من برة بتنافس وخصوصا اللي كانت بتيجي من الصين وواردات الصين انخفضت بشكل كبير أكثر من 50%.. وإحنا كبنوك فاتحين صدرنا للصناعة المصرية تماما وبنساعدهم".

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، أنه تم سحب قضايا المصانع بشكل عن 6000 شركة "مش مطلوب مننا نحول رجال الأعمال للنيابات حتى لو هو مش ملتزم.. المصنع بيجيب الإنتاج اللي محتاجينه.. توجه وطني".

وأوضح عامر على قرار حظر التجوال للحفاظ على المواطنين، مشيرا إلى مصر مرت بهذه الأزمة في 2011 وكانت أسوأ وخصوصا أن في 2011 عاشت مصر انفلاتا أمنيا، "لو حصل حظر تجوال كامل نشتغل على مكاينات الصرف الآلي، "بس نتصرف بالعقل علشان كل الناس تقدر توفر احتياجتها".

وتابع عامر: "الفترة اللي فاتت زودنا ماكينات الصرف الآلي، علشان الظروف دي.. وعملنا بطاقة صرف بلاستيكية مصرية، للاستقلال عن فيزا وماستر كارد".