الصحة: قرارات الرئيس تاريخية وتستفيد منها جميع الفئات الطبية

وصفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص الأطقم الطبية بالقرارات التاريخية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن الرئيس قرر زيادة بدل المهن الطبية والذي يبدأ من 300 جنيه كحد أدني ويصل لـ700 جنيه كحد أقصى بنسبة 75% مشيدة بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقدير الفئات الطبية.

وأشارت إلى أن هذه الزيادة تشمل كافة العاملين في القطاع الطبي وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب شاملة التمريض والصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي وفنيي الأشعة وكافة العاملين في القطاع الطبي.