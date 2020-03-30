البنك المركزي: غرامات على شركات السيارات التي تبيع "كاش" للعملاء

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن العديد من المشروعات من الممكن أن تتأثر بأزمة كورونا من كان يستورد ويصدر يتأثر بالأزمة، مشددا على أن الدولة لن تسمح بسحب الأموال من البنوك بدفعات كبيرة، "مش هنقبل الناس تاخد الكاش وتخزنه في البيت، أو تصرفه في شراء أرفف السوبر ماركت اللي شوفناها فضيت.. في عملية خوف عند المواطنين".

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، أنه سيتم فرض غرامات على شركات السيارات التي تبيع للمواطنين كاش "مش هنفضل نمشي بشنط علشان أدفع فلوس العربيات اللي بشتريها، وفقا لبرنامج الشمول المالي، حيث يدفع مقدمو الخدمة من مستخدمي الكاش أموال مقابل وتكلفة، وهو قانون تم اعتماده".