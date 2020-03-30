محافظ البنك المركزي لـ"المواطنين": عاوزين نبطل نحط الفلوس تحت المرتبة

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه لا بد من الاستمرار في تطوير المعاملات المالية في مصر والتعامل مع الأموال النقدية بشكل كبير يضر بالاقتصاد المصري أمام المنظمات العالمية.

وشرح عامر: "هناك قواعد عالمية للتعامل بالكاش، وهناك مراقبة دولية لاستخدام الكاش، وصرف الكاش وإيداعه بأرقام كبيرة قد يعتبر غسيلا للأموال لأنه توجد مؤسسات دولية تراجع وتتابع.. مينفعش نقبل كاش ونصرف كاش كبير ممكن يتهمونا بغسل الأموال.. وفي ناس كتير مترصدانا".

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، على شاشة "صدى البلد"، أنه على المواطنين عدم الاحتفاظ بالأموال الكاش بمبالغ كبيرة في المنزل: "بدل ما يشيلها في الخزنة في البيت يشيلها في البنك.. عاوزين نبطل نحط الفلوس تحت المرتبة".

واستكمل عامر أن في ظروف 2011 كافة البنوك أغلقت أسبوعين "قولنا هنملى ماكينات الصرف الآلي فلوس في البنك الأهلي على الآخر وقت الانفلات الأمنى، وقولنا الحد الأقصى للسحب ألف جنيه في اليوم للشخص و500 ألف أسرة سحبت ومشوا حياتهم بـ1000 جنيه ومحصلش حاجة".

وتطرق عامر إلى أن المواطنين يقاومون قرارت التغيير، وحررنا سعر الصرف من قبل "وقولنا هنتحمل مسؤوليته وناس زعلت بس مش معناه نتراجع دي مصلحة الوطن، وعرفوا إنه دي القرارات الصح".