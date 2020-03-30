"تاتا موتورز" تبحث عن حلفاء.. والمبيعات تتراجع للشهر الـ16 على التوالي

تخطط شركة "تاتا موتورز ليمتد" المالك الهندي لشركة "جاكوار ولاند روفر"، لفصل أعمال السيارات عن الشاحنات والحافلات، حيث تبحث الشركة عن شركاء، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا والتحول العالمي إلى السيارات الكهربائية.

وحسبما ذكره موقع بلومبرج، تراجعت مبيعات السيارات في الهند للشهر السادس عشر على التوالي في فبراير، ومن المقرر أن يستمر ذلك مع الحد من انتشار الفيروس على مستوى البلاد، ويصبح تمويل المركبات الجديدة أمرًا صعبًا، حيث يقوم صانعو السيارات بتخفيض الاستثمار والإنتاج، وارتفع فقدان الوظائف في هذا القطاع، الذي يوظف أكثر من 32 مليون شخص بشكل مباشر وغير مباشر، إلى نصف مليون حتى قبل حدوث الوباء.

ومن جانبها، قالت الشركة في بيان لها: "إن انتشار فيروس كوفيد 19 مؤخرًا يزيد من التحديات التي تواجهها الشركة، هذا القرار هو خطوة أولى في خططنا لتأمين تحالفات استراتيجية ذات منفعة متبادلة للأعمال الكهروضوئية المحلية والمساعدة في تأمين استمراريتها على المدى الطويل."

أدت عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم لعرقلة الفيروس إلى إلحاق ضرر شديد بطلب المستهلكين، ودفعت خدمة موديز للمستثمرين إلى وضع التصنيف الائتماني لشركة تاتا موتورز قيد المراجعة من أجل خفض التصنيف.

وتمكنت مجموعة تاتا من شراء شركة Jaguar XE سيدان وسيارة رياضية متعددة الاستخدامات من لاند روفر ديسكفري من شركة Ford Motor Co في عام 2008 مقابل 2.3 مليار دولار.