أستاذ مناعة يكشف تأثير تطعيم الدرن على فيروس كورونا

قال الدكتور عبدالهادي، مصباح استشاري المناعة والتحاليل الطبية وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، إن تطعيم الدرن فيه عدة مميزات، حيث إنه يقوي بعض الأشياء في المناعة الطبيعية في الإنسان، ولذلك فهي تحفز التخصصات المختلفة ضد بعض الفيروسات.

وأضاف "عبد الهادي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "CBC"، أن تطعيم الدرن يعمل على نوع من البروتين في الخلية، الذي يؤثر على العمليات الحيوية فيها، ولكن لن نستطيع القول إنه حقق نتائج كبيرة.

وأشار استشاري المناعة والتحاليل الطبية وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، أن الدول الأفريقية التي تعطي أبناءها هذا النوع من التطعيمات هي الاقل عددًا من الإصابة بكورونا، والدول المتقدمة التي امتنعت عن هذا النوع من التطعيمات كانت نسب انتشار العدوى كبيرة.

وتابع :" جُرب على 4 آلاف شخص في انجلترا وأمريكا وألمانيا وفرنسا وأستراليا، وكلهم يحاولون معرفة تأثيره على فيروس كورونا".