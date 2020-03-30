حكاية تصوير "سائق فيصل" عاريًا.. والمحكمة تعاقب المتهم بالسجن المشدد

كانت الأمور طبيعية في شارع فيصل تحديدًا منطقة حسن محمد، مساء يوم السبت 1 سبتمبر 2018، حين توقف ميكروباص كانت تستقله فتاة (ساقطة)، وادعت أن السائق حاول التعدي عليها جنسيا وخطفها، فلاقت صرخاتها استجابة من الأهالي والمارة، الذين تجمعوا واعتدوا على السائق وأوسعوه ضربا وأجبروه على الصعود أعلى سيارته وصوروه عاريا ما عدا ما يستر عورته، ثم تركوه ينصرف.

مئات الآلاف ممن تابعوا الحادثة وأشادوا بشجاعة الأهالي تعرضوا لصدمة كبيرة بسبب ما كشفته تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التي بيّنت وأكدت أن السائق مجني عليه وليس متهم، وأن الفتاة التي كانت تستقل معه السيارة "ساقطة" وسبق اتهامها في قضايا آداب، وأن المقصود من الواقعة كلها هو سرقة متعلقاته، بالاشتراك مع مسجل خطر من منطقة حسن محمد يُدعى "ديسكو".

بدأت الواقعة بحسب ما جاء في محضر الشرطة، بمشاجرة بين السائق وفتاة؛ لخلاف على الأجرة، ما دفعها للصراخ داخل السيارة، متهمة السائق بمحاولة التحرش بها واختطافها، وتجمع عدد من الأهالي حول السيارة الميكروباص، وأثناء التجمع فرّت الفتاة هاربة، وظهر شاب آخر حرّض الأهالي على التعدي على السائق بالضرب وتجريده من ملابسه، واستغل الشاب واقعة الضرب والتجرد، واستولى على 400 جنيه من السائق وهاتفه المحمول.

تمكنت الشرطة من تحديد هوية الشاب الذي سرق نقود وهاتف السائق، وألقت القبض عليه، من خلال فحص الفيديوهات، وتبين أنه يُدعى "محمد حسن أحمد" وشهرته "ديسكو"، وتم تحريز عدد من الفيديوهات؛ للقبض على الفتاة الهاربة.

وتقرر إحالة الشاب المنسوب إليه تهمة السرقة والسائق إلى النيابة، وإخلاء سبيل السائق.

وأحالت النيابة العامة المتهم "ديسكو" للمحاكمة أمام محكمة جنايات الجيزة، وأسندت له اتهاما بارتكاب جريمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح للسائق المجني عليه وهتك عرضه بإجباره على خلع ملابسه وتصويره عاريًا، ومثُل المتهم أمام محكمة جنايات الجيزة والتي أصدرت حكما بمعاقبة "ديسكو" بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.