الانتهاء من إنشاء عداية نفقية لخدمة مشروعات المرافق في "الشروق"

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، الانتهاء من تنفيذ عدَّاية نفقية أسفل المحور الغربي لخدمة مشروعات المرافق المختلفة بالمدينة، دون تأثر حركة المرور بالمحور طوال فترة العمل.

وقال الغيطي إن العدَّاية النفقية عبارة عن نفق من المواسير الخرسانية بقطر 6 أمتار وطول 90 مترا، وبعمق يزيد على 13 مترا، مشيرا إلى أن العدَّاية جرى تنفيذها بنظام الدفع النفقي الهيدروليكي لتركيب خط الصرف البديل قطر (1200مم) لإمكان عمل الصيانات المطلوبة بعد التشغيل.

وأشار إلى أن مشروع خط الصرف البديل عبارة عن خط إضافي للخط القائم لنقل مياه الصرف واستيعاب التصرفات، وتحقيق المرونة اللازمة وبطول 6 كم يبدأ من الرافع 3 حتى محطة المعالجة الثلاثية سعة 60 ألف م3/يوم، مشيرا إلى أن خط الصرف الجديد من الخرسانة سابقة الإجهاد بطول 5.8 كم، وكذا غرف الدفع والاستقبال، ومن المقرر دخوله الخدمة فى أقرب وقت ممكن.

وأكد أن العدَّاية النفقية تُعد إحدى المراحل المهمة بمشروع خط الطرد البديل، مضيفا أن ذلك يأتي في إطار خطة الجهاز؛ لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ومن ضمنها رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، التي تستهدف رفع كفاءة محطات وشبكات الصرف في المدينة؛ لتتناسب مع الاحتياجات المستقبلية، للمساهمة في الاستفادة القصوى من المنظومة في ظل التغيرات المناخية الحالية، وما تشهده مصر من أمطار تصل إلى حد السيول.