القوى العاملة: صرف منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة الأسبوع الجاري

أكد مصطفى عبدالقادر مدير عام العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة، أنه مع بداية ظهور أزمة فيروس كورونا، جرى تشكيل غرفة عمليات في الوزراة تعمل على مدار 24 ساعة، وذلك لتسجيل وحصر جميع العمالة غير المنتظمة، وغير المسجلين من قبل في الوزارة.

وأضاف عبدالقادر، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة "الأولى" بالتليفزيون المصري، أن الـ27 مديرية التابعة للوزارة تتواصل مع هذه العمالة حاليا، كما جرى صرف أول منحة استثنائية لهم، وستكون موجودة في كل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن العمالة المسجلة سابقا هم فقط من سيقومون بالصرف في البداية.

وأشار إلى أنه منذ إطلاق "أبلكيشن" التسجيل الإلكتروني، جرى تسجيل نحو 2 مليون عامل، مشيرا إلى أن 60% من العمالة في مصر هم من العمالة غير المنتظمة، ويجب وضع تشريعات لهذه العمالة، كما يجب استغلالها في المشروعات القومية المنتشرة في جميع محافظات الجمهوية، وهذا سيؤثر على انخفاض معدلات البطالة، كما سيقضي تماما على مشاكل الهجرة غير الشرعية.

وأوضح مدير عام العمالة غير المنتظمة، أن وزارة القوى العاملة لديها صندوق للطؤارئ لدعم المؤسسات والمنشآت التي تضررت بسبب فيروس كورونا، أو لأي أسباب اقتصادية أخرى مثل المنشآت السياحية التي كانت أول المتضررين من أزمة كورونا، حيث يجري دعمها وفق الإجراءات القانونية للصندوق.