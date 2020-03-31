9 إجراءات احترازية من بنك ناصر لمنع تكدس صرف المعاشات والنفقات

أعلن الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، في بيان، أنه في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وحرصا على سلامة العاملين والعملاء جرى اتخاذ إجراءات جديدة للحفاظ على انسيابية وتيسير أداء الخدمة للعملاء وسرعة إنهاء المعاملات البنكية وعدم التكدس داخل الفروع وذلك أيام صرف المعاشات والمرتبات والنفقات.

وجاءت الإجراءات كالتالي:

1- تقرر أن تكون مواعيد العمل داخل الفروع أيام صرف المعاشات اعتبارا من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا.

2- تحديد مواعيد للتعامل مع العملاء بالنسبة لباقي أنشطة البنك في أيام أخرى بخلاف أيام صرف المرتبات والمعاشات والنفقات.

3- مقاعد انتظار خارج الفرع يراعى بها وجود مسافة بين العملاء لضمان عدم التكدس داخل الفرع.

4- مرافق لكبار السن وذوي الإعاقة تخصيص أحد العاملين بالبنك للقيام بعملية الصرف لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكن انتظارهم خارج الفرع.

5 - ربط البنك شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به بشبكة 123 التابعة لشركة E-Finance ويتم من خلالها الصرف الإلكتروني من أي ماكينة صرف آلي تخص البنك بالإضافة إلى أي ماكينة صرف آلي في جميع البنوك على مستوى الجمهورية.

6- التزام البنك بعدم احتساب عمولات على عملاء البنك في حالة السحب من أي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الأخرى حسب تعليمات البنك المركزي كما تم التنبيه على الفروع بضرورة التغذية الفورية والمستمرة لماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها.

7- الالتزام بإجراءات التطهير والنظافة.

8- إصدار تعليمات للفروع بالالتزام بإجراءات التطهير والنظافة لمقر الفرع وماكينات الصراف الآلي ووضع مطهرات بمداخل الفروع وبجوار ماكينات الصراف الآلي وتوجيه العملاء بضرورة استخدامها لحماية الموظفين والعملاء على مستوى كافة فروع وإدارات البنك، وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

9- صرف المعاشات والمرتبات والنفقة يجري من خلال فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية والبالغ عددها 93 فرعا أو عن طريق كروت ATM.

وناشد الدكتور شريف فاروق العملاء عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي والالتزام بقواعد السلامة واتباع الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي حددتها وزارة الصحة والسكان لاستخدام ماكينات الصراف الآلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد من تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة واستخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورا.