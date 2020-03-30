اقتراح برلماني بمنح "طلاب خامسة طب" ترخيصا استثنائيا للعمل بالمستشفيات

تقدم طارق رضوان رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، باقتراح برغبة بشأن منح طلبة كليات الطب العامة والخاصة بالسنة الخامسة من الدراسة العلمية والسابقة لعامي الامتياز، ترخيصا استثنائيا للحصول على دورات تدريبية وإعداد وتأهيل الطلبة، وكذلك كليات ومعاهد التمريض – السنة النهائية، للعمل بالمستشفيات والمراكز المخصصة لمواجهة فيروس COVID 19 المعروف بفيروس كورونا.

وقال رضوان، في طلبه، إنّ الهدف من الاقتراح تمكين هؤلاء الطلبة من تطبيق الدراسة العملية والمساعدة، كصف ثان للعاملين المتخصصين بذلك المجال العلمي، موضحا أنّ الاقتراح يأتي في إطار مبدأ التحرك المبكر الذي تبنته القيادة السياسية في مجال مكافحة هذا الوباء الذي تم توصيفه عالميا بالجائحة والذي تواجهه مصر شأنها شأن سائر بلدان العالم، والذي دفع بالقيادة السياسية لحد التوصيف لواقع الحال الراهن بالقوة القاهرة، وهو الأمر الذي ينبغي معه اقتراح وتفعيل ما يعد استثنائيا من قرارات في إطار التعامل والمكافحة بهذا الظرف الاستثنائي المشار إليه بعالية.