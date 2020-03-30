نائبة تطالب بالتخلص الآمن من النفايات الطبية لتفادي انتشار كورونا

طالبت النائبة داليا يوسف عضو مجلس النواب بضرورة زيادة الإرشادات الخاصة بطرق التخلص من الكمامات والأقفزة التي يتم استخدامها حاليا للوقاية من عدوى كورونا.

وقالت "داليا": أن زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا عالميا تتطلب منا الحذر والانتباه لأدق التفاصيل ومن بينها النفايات الطبية.

وأشارت في تصريحات لـ"الوطن": نحن بحاجة إلى سماع رؤية وزارة البيئة ودورها في التعامل مع النفايات الطبية، ولاسيما بعد أن أصبحت هذه النفايات ملقاه في الشوارع والميادين مما قد يتسبب في كارثة بيئية.

وشددت على ضرورة زيادة حالة الوعي بين المواطنين بطرق التخلص من هذه النفايات بشكل صحي وآمن لتفادي انتشار العدوى بكورونا، وتوزيع هذه الإرشادات في وسائل المواصلات لضمان وصولها لأكبر شريحة من المواطنين، وتفعيل دور وزارة البيئة بالتعاون مع المحليات لإعدامها بشكل آمن.