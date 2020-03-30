نواب عن توجيهات الرئيس بزيادة تصنيع أجهزة التنفس: دائما صاحب المبادرة

أشاد عدد من النواب خاصة أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة، بزيادة تصنيع أجهزة التنفس الصناعي لأهميته في مواجهة فيروس كورنا وعلاج المصابين.

وأكد النائب سعيد حساسين، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أهمية وجود الأجهزة تحسبا لزيادة أعداد المصابين، مشيرا إلى أن الرئيس دائما صاحب المبادرة وتقديم الحلول المبكرة في الأزمات.

وأشاد "حساسين" بجهود وأداء الحكومة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، والتي أعجزت دولا عظمى لديها كل الإمكانيات المادية والصحية، إلا أن مصر أثبتت قدرتها ومعدنها في الأزمات.

وأشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس السيسي، للحكومة، بأهمية تصنيع أجهزة التنفس الصناعي في مصر، والتوسع فيها لتوفير تدابير واحتياجات المستشفيات الحكومية من تلك الأجهزة.

وأوضحت عبد الحليم، في بيان لها اليوم، أن العديد من المستشفيات تعاني من نقص كبير في أجهزة التنفس الصناعي، خاصة أنها أصبحت ضرورة ملحة لابد من توافرها لمواجهة فيروس كورونا، منوهة بأن هناك العديد من الدول أقبلت على تكثيف صناعة أجهزة التنفس الصناعي، وشرائه في حالة عدم القدرة على التصنيع، الأمر الذي يجب الانتباه إليه وتنفيذ توجيهات الرئيس من قبل اتحاد الصناعات المصرية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية حريصة على توفير المستلزمات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتوسع في صناعتها حتى تحقيق الاكتفاء الذاتي دون الحاجة إلى الاستيراد.

وقال النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، إن الرئيس دائما يشعر بالمصريين ويبادر بالتوجيه لمواجهة أي أزمة مما انعكس كثيرا على أداء الحكومة في مواجهة الأزمات مؤخرا، وهو أمر جديد، حيث نجحت الحكومة في مواجهة الأزمات الأخيرة ومنها موجة الأمطار والطقس السيئ، وأزمة وباء كورونا.

وأضاف "نظير" أن أجهزة التنفس الصناعي من أهم سبل علاج مريض كورونا، وتستوجب المرحلة وجودها لعلاج المصابين.