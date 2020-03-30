"الصحة" تدعم الوادي الجديد بجهاز كشف نسبة الغازات في الدم

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن موافقة وزارة الصحة على تدعيم مستشفى المحافظة بجهاز الكشف عن الغازات في الدم ضمن جهود تحسين مستوى الخدمات الصحية للمواطنين بالمحافظة، ويستخدم الجهاز فى قياس نسبة الغازات التي يحملها الدم كالأكسجين وثاني أكسيد الكربون بهدف التعرف على أمراض الجهاز التنفسي وأمراض هبوط القلب وعضلة القلب.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن الجهاز يعمل على تحليل العينات بأخذ الدم من الشرياني المحمل بالأكسجين، ولقياس ثاني أكسيد الكربون، يتم أخذ الدم من الوريدي القادم من الرئة، حيث تبلغ تكلفة الجهاز حوالى 140 ألف جنيه.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد قد أعلن أنه تنفيذا لما جري الاتفاق عليه خلال لقاء جمعه مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في وقت سابق، وصل إلى مستشفى الداخلة، جهاز الأشعة المقطعية الجديد الذي جرى توفيره ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية بالمستشفى ،وتخفيفاََ على المرضي من أبناء المركز والمراكز المجاورة، مشيراََ إلى أنه من المقرر البدء فى أعمال تركيبه وتشغيله فوراً لتقديم الخدمة في أقرب وقت.