ضبط 12 طن زيت طعام مجهول المصدر داخل مصنع بدون ترخيص في القناطر

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، اليوم، 12 طن زيت طعام مجهول المصدر داخل مصنع للمواد الغذائية بمدينة القناطر الخيرية، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بضبط مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية، بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وفي حيازته 12 طن، زيت طعام خام مجهول المصدر، معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر، تمهيدا لتعبئتها داخل عبوات صغيرة مدون عليها أسماء وعلامات تجارية مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات خلافاً للحقيقة، وتم ضبط 6492 عبوة "زيت طعام" منتج نهائي، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.