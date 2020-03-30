"صحة الوادي الجديد" توجه ببقاء العمالة الوافدة بمقار عملها لمنع انتشار كورونا

وجهت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، بضرورة بقاء عمال المزارع والمصانع والمنشآت في المحافظة في مواقع العمل بالمحافظة، وذلك لمدة شهر كامل دون التحرك من المواقع الذى يعملون فيها خاصة بالمناطق النائية، حرصا على عدم انتشار عدوى فيروس كورونا.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل الصحة بالمحافظة، إن ذلك يأتى فى إطار جهود القطاع بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تحت إشراف اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، حيث يجرى التوجيه بتفعيل تلك المبادرة بالتعاون مع الشركات الاستثمارية والعاملة في شتى مراكز المحافظة، مشيرا إلى أنه يجب على العمال أن يرتبوا نفسهم للبقاء في العمل وقضاء إجازاتهم إيضا في الموقع حتى لا يحدث انتشار للعدوى بسبب السفر والانتقال.