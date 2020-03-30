فكر خارج الصندوق.. شباب ديمشلت بالدقهلية يخططون أماكن الزحام بـ"الجبس"

بأفكار خارج الصندوق بدأت مجموعة شباب من قرية "ديمشلت" مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، في تخطيط الأرض أمام المخبز الموجود بالقرية وأمام ماكينة الصرف الآلي لتنظيم وقوف المواطنين في طابور على مسافات متباعدة بعد أن قسموا الأرض إلى مربعات.

"مكنش معانا فلوس نشتري دهان نخطط به الأرض فخططناها بجبس أبيض لتنظيم المواطنين".. هكذا شرح محمد حسن، طالب بمعهد التمريض، تجربة شباب قريته في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورنا المستجد، مضيفا "اشترينا جبس أبيض وبدأنا نركز على أماكن التجمعات في القرية فبدأنا برسم الأرض مربعات أمام ماكينة الصرف الآلي".

وأضاف لـ"الوطن"، إن الفكرة نالت إعجاب الكثير، وتم اليوم المرور على أحد المخابز من بداية العمل الساعة 6 صباحا حتى نهاية العمل الساعة 11 ظهرا وتوزيع كمامات على العمال وتنظيم وقوف أهالينا أمامه لمنع التكدس والازدحام، وتوزيع منشورات توعيه عليهم.

وأشار إلى أنهم مجموعة من 10 شباب معظمهم جامعيين "بدأنا بتمويل ذاتي في التطهير بعد أن جمعنا من بعضنا مبالغ، وبدأنا نرش الشوارع، المطاعم، المخابز، ماكينات الصرف الآلي، السيارات نقطة الشرطة، الوحدة الصحية، بدأنا نطبع مطبوعات ونوزعها على أهالي القرية، ونوعيهم بالمخاطر وكيفية الوقاية من الفيروس والبعض لا يستوعب أن الفيروس يمكن أن يصيب الإنسان في أي لحظة، لكن بالتوعية والصبر يقتنعوا".

وأكد الطالب: "مستمرون في حملتنا حتى نضرب المثل في الالتزام ولهذا نطلب من الجميع الالتزام بهذا النظام والمنظر الحضاري الجميل لتفادي الازدحام والتكدس وما قد ينتج عنه من مشاكل وأضرار لهم".