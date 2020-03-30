بعد تفشي كورونا.. منع ترامب من افتتاح مستشفى ميداني في نيويورك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سعى لحضور افتتاح مستشفى ميداني في مركز جافيتس في مدينة نيويورك، لكن "الخدمات السرية"، في إشارة إلى الفريق المسؤول عن تأمينه، لم يسمح له بالذهاب.

وأضاف ترامب، أنه في إطار جهود الحكومة الفيدرالية الأمريكية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، "قمنا ببناء 2900 غرفة وسرير في المستشفى"، وأن من المتوقع أن تستوعب مساحة المستشفى المؤقتة في مركز جافيتس ما يقرب من 2900 سرير؛ للتعامل مع التدفق الزائد للمرضى بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتابع: "لقد جرى ذلك من قبل الحكومة الفيدرالية، وليس من قبل حكومة الولاية"، مشيرًا إلى أن سلاح المهندسين في الجيش الأمريكي شارك في بناء هذا المستشفى الميداني.

وأكد: "أردت أن أكون هناك بشكل سيء للغاية، لكن الخدمة السرية وجميع الأشخاص المعنيين لن يسمحوا لي.. لن يسمحوا لي.. أحب أن أكون هناك لكنهم لن يسمحوا لي، لأسباب واضحة".

ووفقًا لمتحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية، "لأسباب أمنية عملية، لا تناقش الخدمة السرية الأشخاص المحميين، ووسائل الحماية، والأساليب، أو مسؤوليات الحماية".

وتعد ولاية نيويورك الأمريكية، أكبر بؤر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، حيث سجلت أعلى معدلات الإصابة والوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد.