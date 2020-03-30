"مقدمي الخدمة الطبية" تنعى الطبيب المتوفى بكورونا: شهيد الجيش الأبيض

نعت الصفحة الرسمية لشؤون مقدمي الخدمة الطبية بوزارة الصحة والسكان، الدكتور أحمد اللواح، والذي توفي في الثانية عشر والنصف ظهر اليوم، بعد تدهور حالته في مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووضعت الصفحة صورة الطبيب خلفية لها، وكتبت أسفلها "شهيد الجيش الأبيض"، كما نشرت الصفحة تفاصيل حالة الطبيب منذ شعوره بالإعياء في العاشرة والنصف من مساء أمس الأول، ونقله إلى مستشفى التضامن ببورسعيد، ومنها إلى مستشفى العزل بأبو خليفة بالإسماعيلية وهي المستشفى المخصصة لتلقي حالات الإصابة بكورونا.