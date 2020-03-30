مصرع شخص سقط من أعلى نخلة بأسيوط

لقي شخص مصرعه، إثر سقوطه من أعلى نخلة أثناء قيامه بتقليمها، ما أدى إلى سقوطه فى الترعة الفاروقية بجوار مركز شرطة ساحل سليم فى محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بوصول بلاغ لمركز شرطة ساحل سليم من المستشفى المركزي، بوصول المواطن روماني عادل راغب جثة هامدة ادعاء سقوطه من علو، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

وبالانتقال وسؤال ذويه، أقروا أن الوفاة نتيجة سقوطه من أعلى نخلة أثناء تقليمها، ما أدى الى سقوطه فى الترعة الفاروقية بجوار مركز الشرطة، وتوفى فى الحال، وجاري تحرير المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.