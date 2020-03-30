خبير اقتصادي: الموازنة الجديدة تعكس نجاح إجراءات الإصلاح

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن موازنة العام المالي الجديد تعكس نجاحات اقتصادية تحققت خلال السنوات الماضية، وتعكس الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد": "برنامج الإصلاح الاقتصادي هو الذي جعلنا نصمد أمام تداعيات كورونا، ويجعلنا نخطط للمستقبل، ويراعي كافة الجوانب المهمة مثل التعليم والصحة والاسثتمار والأجور وضمان الحماية الاجتماعية للكثير من المصريين".

وأردف أن مشروع الموازنة مرتبط بخفض العجز، موضحًا أن مستويات العجز كانت تتخطى 10% في السنوات السابقة والمتوقع الآن هو 6.3% حيث سينعكس هذا الأمر على انخفاض الدين: "لأننا عندما يزيد العجز يزيد الدين".

وتابع أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولي 2%: "حيث ساعدنا في الفترة الحالية في توجيه 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وما حدث ليس وليد اللحظة وهو عبارة عن خطوات ثابتة ومستمرة".