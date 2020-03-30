عاجل.. 400 ألف إصابة و35 ألف حالة وفاة بكورونا حول العالم

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في أوروبا إلى أكثر من 400 ألف حالة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأوضحت أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم يتخطى الـ35 ألفا معظمهم في أوروبا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة لا تشجع على استخدام عقاقير معينة دون اختبارات موثقة.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أنها تسعى مع دول العالم؛ لتوفير معينات مواجهة فيروس كورونا، مؤكدة: "نشكر مركز الملك سلمان للمساهمة في مجهودات مكافحة كورونا بـ10 ملايين دولار".

وتابعت منظمة الصحة العالمية بأن الحكومات يجب أن تدعم الفئات الضعيفة في مجتمعاتها، منوهة بأن فيروس كورونا يعيق عمل الأنظمة الصحية حول العالم.