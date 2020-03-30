كليات جامعة أسيوط تواصل رفع المقررات الدراسية إلكترونيا

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على متابعته الدقيقة لاستمرار العملية التعليمية داخل كافة كليات الجامعة، وفقاً لمنظومة التعليم عن بعد، والتي من المقرر أن تستمر طوال فترة تعليق الدراسة، وذلك كبديل للعملية التعليمية التقليدية، في ضوء خطة الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال إن وزارة التعليم العالي لا تألوا جهداً في تطبيق وتفعيل العديد من الإجراءات الاحترازية التى تبرهن على الاهتمام الكامل بصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعات، مشيرا إلى تفاعل الطلاب بشكل لافت مع كافة القنوات التعليمية التى تعرض موادهم الدراسية، وكذلك انتظام أعضاء هيئة التدريس في بث المادة العلمية على نحو فعال .

وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، نسب المقررات التى تم رفعها إلكترونيا في كل كلية من خلال القنوات الخاصة بالكليات على موقع اليوتيوب، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة أو عبر صفحات الكليات على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، لافتا إلى أن المقررات تتنوع ما بين المحاضرات التليفزيونية أو التسجيلات الصوتية، وذلك وفق جدول معتمد بين الأساتذة والطلاب.

وذكر أن نسبة رفع المقررات إلكترونيا في كلية الصيدلة (البرنامج العام- برنامج الصيدلة الإكلينيكية)بلغت 100% ، والطب البشري 100%، والطب البيطري92.86%، و91.6% في كلية التربية للطفولة المبكرة، والتجارة 89%، والحاسبات والمعلومات 88%، وطب الأسنان 85%، وتكنولوجيا صناعة السكر 85%، والهندسة 83%،والتمريض 82%، والتربية الرياضية 81%، وكلية الزراعة 75%، والحقوق75%، والعلوم 74.8%، والخدمة الاجتماعية 74%، والتربية النوعية 68%، والآداب 60% ، والتربية 23.3%، والفنون الجميلة 9% .

وأضاف "غريب" أن نسب المتابعة من جانب الطلاب تراوحت، وبلغت ذروتها في كلية طب الأسنان والتربية الرياضية بنسبة 100%، تلتها كلية الطب بنسب تتراوح ما بين الـ95 و100% بكافة الفرق، كما تراوحت النسبة أيضاً ما بين الـ80% والـ90% في كليات الحاسبات والمعلومات والصيدلة وتكنولوجيا صناعة السكر والتجارة والطب البيطري، وتراوحت النسب ما بين الـ60 % و الـ70% في بقية الكليات.