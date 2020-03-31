حاتم فهمي يشوق جمهوره لكليب "شفت"

أطلق المطرب حاتم فهمي، الإعلان التشويقي الجديد لكليب أغنيته الجديدة "شفت"، حيث أطلقها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعد فهمي، لطرح الكليب كاملا خلال 3 أيام من الآن ليعود لجمهوره بعد غياب فترة طويلة.

الأغنية الجديدة من كلمات وألحان عمر الشربيني، وتوزيع وميكس وماستر لكريم عبدالوهاب، والكليب من إخراج عمر الشربيني.

ويظهر حاتم في الكليب بلوك جديد عليه من حيث الشعر والملابس واللياقة البدنية لتتماشى مع عودته للجمهور، ويسعى لتقديم عدة أعمال تنال إعجاب الجمهور خلال الفترة القادمة.

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