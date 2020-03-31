بالأرقام.. كورونا ينتشر في أمريكا الجنوبية ويهدد الحياة

بلغ عدد إصاباته على مستوى العالم منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، 752 ألف و189، فيما بلغت عدد الوفيات 36 ألف و204 حالة، وصلت حالات الشفاء منه 158 ألف و688، أنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي أصاب جميع دول العالم بالهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في قارات العالم ومن بينها قارة أمريكا الوسطى والقارة الأمريكية الجنوبية والتي يطلق عليها الفناء الخلفي للولايات المتحدة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق إن "نافذة الأمل" لاحتواء الفيروس تُغلق ببطء، وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الجاري، انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، كـ"جائحة عالمية".

وأعلنت الأرجنتين، اليوم، تمديد فترة الحجر الإلزامي 14 يومًا لمواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي أصيب به 820 شخصًا وأودى بعشرين آخرين.

وقال الرئيس الأرجنتيني، البرتو فرنانديز، إن القرار الذي اتخذناه هو تمديد الحجر الصحي بناءً على توصية الخبراء من أجل مواصلة السيطرة على انتقال الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".

وكان فرنانديز، اعلن في وقت سابق، أن بلاده ستغلق حدودها وتوقف الدراسة في كل المؤسسات التعليمية لاحتواء انتشار "كوفيد 19".

وقال الرئيس الأرجنتيني: "لقد أغلقنا حدود الأرجنتين والإجراء يشمل فقط الوافدين إلى البلاد، ولا يشمل الراغبين بالخروج منها، وسيبقى هذا الإجراء، بالاضافة الى قرار تعليق الدروس، مطبقين حتى 31 مارس الجاري، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية.

وأضاف فرنانديز، أنه تم إغلاق حدود الأرجنتين لأن الفيروس بدأ يؤثر على البلدان المجاورة، ولأن هناك على الحدود البرية سياحا يأتون من مناطق تعتبر خطرة، وفقا لما ذكرته وكالة "أنباء الشرق الأوسط".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم، تسجيل 145 إصابة مؤكدة جديدة بـ"كورونا المستجد"، علاوة على 4 حالات وفاة؛ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة المكسيكية، أنه تم تسجيل 145 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19" ليرتفع عدد الإصابات إلى 993 حالة، فيما سجلت 4 حالات وفاة؛ ليرتفع عدد الحالات إلى 20 حالة.

وأشارت الوزارة المكسيكية، إلى أن الأرقام الأخيرة تشير إلى تزايد وتيرة الإصابات اليومية بالوباء في البلاد، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكان رئيس الاتحاد المكسيكي لكرة القدم إنريكي بونيلا، اعلن في وقت سابق، أن نتائج الفحوص التي خضع لها جاءت إيجابية لكورونا، وقال، في بيان: "ليس لدي أعراض خطيرة"، مشيرا إلى أنه سيبقى في عزلة، وسيتابع أوضاع كرة القدم المكسيكية.

وعلقت المكسيك، هذا الأسبوع، مباريات دوري كرة القدم، حتى إشعار آخر، للمساعدة في منع انتشار كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكان رئيس فريق "أتلتيكو دي سان لويس" المكسيكي، ألبرتو ماريرو، أصيب، في وقت سابق، من الشهر الجاري، بالوباء.

قال وزير الصحة العامة في كوبا، خوسيه أنخيل بورتال، اليوم، إن البلاد رصدت حتى الآن 139 إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، من بينها 114 حالة لمواطنين، و25 لأجانب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

ونقلت وكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوبية، في نسختها باللغة الإنجليزية، عن وزير الصحة قوله "إن 73 من المصابين الكوبيين كانوا قد عادوا إلى أرض الوطن من الولايات المتحدة وإسبانيا والمكسيك وجيانا وجمهورية الدومينيكان".

وكان وزير الصحة العامة الكوبي خوسيه أنخيل بورتال، قال في وقت سابق، إن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليس مجرد أزمة صحية، مشددًا على ضرورة أن تتضافر جهود الدول حتى تتوفر الحماية لها جميعًا من هذا الوباء.

وكانت وزارة الصحة في كوبا، أعلنت في وقت سابق، تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وأوضحت وزارة الصحة الكوبية، أن حالة الوفاة تعود لشخص إيطالي "61 عاما"، كان يعاني من الربو، وذلك حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وكانت وزارة الصحة في أوروجواي، أعلنت في وقت سابق تسجيل أول وفاة جراء الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، في وقت متأخر من مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي.

وقالت وزارة الصحة، إن المسؤول السابق رودولفو جونزاليس ريسوتو والبالغ 71 عاما، توفي بعد إصابته بكورونا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكشفت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بالوباء ارتفع لأكثر من 300 في بلد يصل عدد سكانه لنحو 3.5 مليون نسمة.

وكانت امرأة من أوروجواي عمرها 82 عاما توفيت في وقت سابق من مارس الجاري ثبتت إصابتها بالوباء لكن التشخيص أظهر أن سبب الوفاة هو مرض السرطان الذي كانت تعاني منه، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

ونرصد أهم أرقام الوباء في عدد من دول قارة أمريكا الوسطى والكاريبي والقارة الأمريكية الجنوبية، وفقا لموقع "worldometers"

البرازيل: الإصابات 4,330.. الوفيات: 140 الشفاء120

تشيلي: الإصابات 2,449..الوفيات 8.. الشفاء156

الإكوادور:الإصابات 1,924..الوفيات58..الشفاء3

المكسيك:الإصابات 993..الوفيات20..الشفاء35

بنما:الإصابات 989..الوفيات24..الشفاء4

الدومينكان:الإصابات 859..الوفيات39..الشفاء3

بيرو:الإصابات852..الوفيات18..الشفاء16

الأرجنتين:الإصابات 820..الوفيات22..الشفاء228

كولومبيا:الإصابات702..الوفيات10..الشفاء10

كوستاريكا:الإصابات314..الوفيات 2..الشفاء3

أوروجواي:الإصابات 304..الوفيات1

كوبا:الإصابات 139..الوفيات3..الشفاء4

هندوراس:الإصابات139..الوفيات3..الشفاء3

فنزويلا: الإصابات129..الوفيات3..الشفاء39

بوليفيا:الإصابات 96..الوفيات4

مارتينيك:الإصابات 93..الوفيات1

ترينداد وتوباجو:الإصابات 78..الوفيات3..الشفاء1

باراجواي:الإصابات 64..الوفيات3..الشفاء1

جواتيمالا:الإصابات 36..الوفيات1..الشفاء10

جامايكا:الإصابات 34..الوفيات1..الشفاء2

باربادوس:الإصابات33

السلفادور:الإصابات 30

برمودا:الإصابات22.. الشفاء 2

هايتي:الإصابات 15.. الشفاء1

الباهاماس:الإصابات 14.. الشفاء1

دومينكيا:الإصابات 11

جرينادا:الإصابات9

سانت لوسيا:الإصابات9.. الشفاء1

جويانا:الإصابات 8..الوفيات1

سورينام: الإصابات8

انتيجا وباربودا: الإصابات7

سانت كيتس ونيفيس:الإصابات7

نيكاراجوا: الإصابات 4.. الوفيات1

جزر تركس وكايكوس: الإصابات 4

بيليز: الإصابات2

سانت فنسنت والجرينادينز: الإصابات1.. الشفاء1