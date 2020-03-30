الطيب يبحث مع بن زايد أهمية الأخوة الإنسانية في مواجهة كورونا

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والإمام الأكبر د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في اتصال هاتفي، أهمية الإخوة الإنسانية والتضامن العالمي في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد، بحسب بيان للأزهر، عن تثمينه لرسالة فضيلة شيخ الأزهر للعالم بشأن جهود احتواء فيروس كورونا، ودعوته للتضامن والتعاون

وأكد للإمام الأكبر استعداد الإمارات الدائم لمد يد العون والمساعدة والعمل مع الجميع في سبيل خروج العالم من دوامة هذا الفيروس وتدعياته على الدول والمجتمعات.

من جانبه، أبدى الإمام الأكبر اعتزازه بما يقوم به بن زايد من جهود عالمية للتضامن، ومبادرته الصادقة بإنشاء وتجهيز مدينة إنسانية متكاملة لاستقبال عدد من مصابي كورونا من دول مختلفة، الأمر الذي يعد تطبيقا حقيقيا للأخوة الإنسانية في أبهى معانيها، ويعبر عن أخلاق القائد المخلص والمحب لإنسانيته، والذي نرى فيه امتدادا حقيقيا لنهج والده الحكيم الراحل ‏الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله.