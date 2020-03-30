معيط: زيادة 35 مليار جنيه في الموازنة الجديدة للأجور وتخصيص 170 مليار للمعاشات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة الجديدة شهدت زيادة في بند الأجور بلغ قدرها 35 مليار جنيه، ووصلت لـ635 مليار جنيه بنسبة زيادة 11.3%.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الموازنة خصصت 100 مليار جنيه لشراء القمح المحلي والمستورد.

وأوضح معيط أنه جرى تخصيص 170 مليار جنيه للمعاشات، مشددا على على استمرار دعم رغيف الخبز ودعم السلع التموينية بمبلغ 85 مليار جنيه وتخصيص 19 مليار جنيه للصرف على "تكافل وكرامة" مع استمرار دعم الكهرباء وأنبوبة البوتجاز والمواد البترولية.