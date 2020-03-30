معيط يكشف سبب تسعير البترول بـ61 دولار: تحصين للموازنة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اعتماد الموازنة الجديدة لـ61 دولار كسعر لبرميل النفط، رغم أن سعره حاليا 23 دولار للبرميل.

وقال معيط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه في أحد السنوات جرى اعتماد مبلغ 40 دولار لبرميل النفط وأن البرميل ارتفع في هذا العام لـ88 دولار.

وأشار معيط أنه يهدف لتحصين الموازنة "لازم أحصن الموازنة" متسائلا: "لو لا قدر الله البرميل زاد هعمل ايه وقتها؟"، مشددا على أنه يهدف لوضع كافة الاحتياطات اللازمة لما بعد الموقف الاستثنائي الذي يحدث حاليًا بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.