أهم فاعليات السيارات التي ألغيت بسبب كورونا

شهد عام 2019 منذ أواخره، استعداد وصرف مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى مليارات الدولارات لانعقاد مؤتمرات دولية كبيرة في مجال السيارات.

ولكن ظهور فيروس كورونا مع بداية العالم الحالي 2020، أدى إلى وقف العديد من الشركات والقائمين على تلك الفاعليات من التوقف، حيث أصبح الفيروس شبح يهز سوق السيارات عالميا بل وكل القطاعات.

وعلى أثر ذلك، اتخذت دول العالم الاحترازات الوقائية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد جاءت القرارات بمنع التجمعات مما أدى إلى إلغاء المعارض الدولية للسيارات الواحد تلو الآخر.

بدأت قرارات الإلغاء منذ ظهور فيروس كورونا في العالم، حيث جرى إلغاء معرض جينيف الدولي للسيارات الذي كان من المفترض انعقاده يوم 2 مارس الماضي ومن بعده قرار بتأجيل معرض نيويورك للسيارت، كما تخطط شركات صناعة السيارات العالمية للكشف عن 50 طرازا جديدا الشهر المقبل، إلى أواخر أغسطس.

وجرى تأجيل معرض بكين الدولي للسيارات إلى أجل غير مسمى، والذي كان من المفترض انعقاده يوم 21 أبريل القادم.

وجرى تأجيل معرض لوس أنجلوس المقرر انعقاده 2 أبريل القادم، وإلغاء معرض ديترويت للسيارات في أمريكا.