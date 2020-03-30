وزير السياحة يحذر: لن نتعامل بروح القانون مع المنشآت التي تسرح العامل

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن توجيهات رئيس الوزراء لأصحاب المنشآت السياحية هي عدم فصل العاملين وتسريحهم، ولم تكن مناشدات، بل كانت توجيهات صارمة.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON E"، أن مصر ستكون على قمة الدول السياحية بعد انحسار أزمة انتشار فيروس كورونا، بسبب احتوائها على شواطئ وأماكن سياحية مفتوحة.

وتابع: "من سيثبت الفصل التعسفي أو التسريح سنتخذ إجراءات قانونية ضده، وسيتم تخصيص خط ساخن للعاملين في قطاع السياحة، وسنستغل أقصى درجات القانون في حماية الناس دي، ولن نستخدم روح القانون".