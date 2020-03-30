عمرو طلعت عن قرار جهاز الاتصالات الخاص بباقة الكادر الطبي: لفتة طيبة

أثنى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على المباردة التي أعلنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات المشغلة لخدمة المحمول الأربع، التي تحملت تكلفة هذه المبادرة، وهي إتاحة 3 آلاف دقيقة و10 ميجا بايت لكل فرد من الأطقم الطبية الموجودة في مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة.

وقال طلعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" على شاشة "إكسترا نيوز"، إن هذا الإجراء يمثل لفتة تقدير لهذه الأطقم التي تعمل ليل نهار، ويعتبرون خط الدفاع الأول في المعركة ضد هذا الوباء.

وأضاف: "كل التقدير والاحترام والاجلال لكل فرد من هذه الأطقم والتحية لهم جاءت على شكل هذه الباقة"، مشيرا إلى أن سياسة الوزارة نحو ضمان مستوى الخدمة في الفترة الحالية يأتي في وجود وبقاء المواطنين في منازلهم لفترات طويلة بسبب هذا الوباء، موضحا أن ذلك يحفز عددا أكبر على التعلم عن طريق الإنترنت وإنهاء الأعمال وإتمام الاجتماعات عن طريق الوسائل الرقمية.

وتابع أن ذلك في حد ذاته أمر إيجابي، و"نحن ننادي دوما بالتشجيع على التعليم عن بعد لأن هذا يعطي فرصة لإتاحة المواد الدراسية والعلمية لعدد أكبر من الدارسين بكلفة أقل ومن ثم تزداد فاعلية العملية التعليمية".