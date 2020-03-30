ارتفاع وفيات كورونا في باكستان إلى 21 حالة

أعلن المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا، عن ارتفاع حالات الوفاة بوباء كورونا المستجد (كوفيد 19) في باكستان إلى 21 حالة، مع ارتفاع المصابين إلى 1625 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضح ميرزا، في مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة الباكستانية "إسلام آباد"، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي الأعلى حتى الآن منذ ظهور كورونا في باكستان.

ميرزا: حالات العدوى المحلية بدأت تزداد في باكستان بشكل سريع

وأضاف المسؤول الباكستاني، أن حالات العدوى المحلية بدأت تزداد في باكستان بشكل سريع، مؤكدا أن الحكومة تبذل ما بوسعها للحد من انتشار هذا الفيروس القاتل.

من جهة أخرى، أوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات كورونا المستجد في باكستان أن إقليم البنجاب يتصدر باقي الأقاليم بزيادة عدد الإصابات، حيث ارتفعت فيه الإصابات المؤكدة إلى 618 حالة، يليه إقليم السند بعد أن ارتفعت فيه حالات الإصابة إلى 535 حالة، في حين ارتفعت الإصابات في إقليم خيبر بختونخواه إلى 195 حالة، وإقليم بلوشستان إلى 152 حالة، وفي إقليم جيلجت بلتستان إلى 128 حالة، وإقليم كشمير الحرة إلى 6 حالات، بينما ارتفعت الإصابات المؤكدة في العاصمة إسلام آباد إلى 51 حالة.

وخصصت الحكومة الباكستانية ثلاث مراكز في إسلام آباد لوضع المصابين بكورونا في الحجر الصحي، كما خصصت السلطات الباكستانية مقابر في جميع أنحاء البلاد لدفن ضحايا "كوفيد 19" وفق إجراءات معينة تشرف عليها قوات الدفاع المدني.

وفي سياق متصل، وافق بنك التنمية الآسيوي على تقديم دعم مالي لباكستان بقيمة 2 مليون دولار لتعزيز حملة مكافحة انتشار كورونا في البلاد.