وزير التعليم ينشر المناهج المقررة لـ"السادس الابتدائي" في التيرم الثاني

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، المناهج المقررة على الصف السادس الابتدائي الترم الحالي، بعد الاكتفاء بما دُرس قبل قرار تعليق الدارسة بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية ضمن خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا وذلك يوم 15 مارس الجاري.

وعرض "شوقي"، خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رسم توضيحي للمقررات الصف السادس الابتدائي، في مادة اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والدراسات الاجتماعية ومادة العلوم.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، قد أكد أن الوزارة وعدت منذ الخميس الماضي بحذف بعض المناهج ومنذ قليل أعلنا كافة التفاصيل الخاصة بذلك وتم تنفيذ ذلك، "وعد الحر دين عليه".

وأوضح أن حذف بعض المناهج جاء لكافة السنوات، كما أعلن أيضًا عن جدول الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي حيث سيتم عقد الامتحان إلكترونيا "أونلاين" حيث تتوافر لديهم الامكانيات وأجهزة التابلت.