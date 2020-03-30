  أوكرانيا: سجلنا 480 إصابة بكورونا.. و11 حالة وفاة حتى الآن

قال نائب وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، إن بلاده سجلت 60 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ مجمل الإصابات حتى الآن 480 حالة.

وأضاف لياشكو، في تصريح أوردته وكالة "يوكرينفورم"، اليوم، إن عدد الوفيات بلغ 11 حالة، مشيرا إلى أن 6 من المصابين تعافوا من الفيروس.

وقال لياشكو إن غالبية حالات الإصابة سُجلت في كييف 102، موضحا إلى أن 22% من المصابين تراوحت أعمارهم بين 50 و59 عاما، و21% بين 30 و39 عاما و20% بين 40 و49 عاما.

وأوضح المسؤول الأوكراني قائلا: "إن 52% من المصابين بـ كوفيد 19 من النساء".