التعليم العالي: إرجاء الامتحانات لنهاية مايو مبدئي.. قد نؤجلها لـ أغسطس

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الاعلى للجامعات درس الأوضاع وفي ظل استمرار تعليق الدراسة تقرر ترحيل درجات "الميد تيرم"، التي كان مقرراً لها أن تعقد في منتصف مارس الجاري إلى الامتحانات النهائية التي كان مقرراً لها في منتصف مايو المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، عبر شاشة "الحدث": "وقمنا أيضاً بترحيلها مبدئياً إلى نهاية مايو"، كاشفاً أن موعد نهاية مايو مبدئي ومن المحتمل ترحيلها ليونيو أو يوليو أو أغسطس وفقاً للمستجدات.

وتابع: "المهم أنها ستعقد ولن تلغي لان هدفنا في الاساس أنه محدش ينزل من بيته وفي خطر قائم على صحته وهذه هي سياسة الدولة والقيادة السياسية في هذه الفترة غير المسبوقة في من تاريخ الأمم".

وأشار، إلى أن الية عقد الامتحان حضوريا للطلاب أو إلكترونياً كلها سيناريوهات محتملة وفقاً للمستجدات، مردفًا: "" مافيش حد أو أي إنسان في العالم يقدر يتخيل إيه الي هيحصل بعد أسبوع ".