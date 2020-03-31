"التضامن" توضح كيفية وموعد صرف العلاوات الــ5 لأصحاب المعاشات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيجري صرف العلاوات الخمس، إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتباراً من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة، التى لم تضم إلى الأجر الأساسي، حتى تاريخ استحقاق المعاش.

مع صرف الفروق المالية المستحقة، بحد أقصى خمس سنوات، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، وستتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.

وتستعرض "الوطن"، موعد وكيفية صرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاش..

موعد صرف الزيادة في المعاش

سيجري صرف الزيادة فى المعاش مع معاش شهر يوليو 2020 للمستفيدين من القانون، سواء كان صاحب المعاش نفسه أو المستحقين لمعاش المتوفى بنسبة المنصرف فى المعاش لكل منهم.

صرف متجمد الفروق المستحقة لمدة خمس سنوات سابقة، من تاريخ العمل بالقانون، ويحدد مواعيد صرف هذا المتجمد، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفق جدول زمني، سيتم إعلانه يحدد قيم ومواعيد الصرف للمستحقين، بداية من يوليو المقبل.

المستفيدين من زيادة المعاش

عدد الحالات المستفيدة من القانون حوالى 2.4 مليون، وتبلغ قيمة مستحقات العلاوات الخاصة 7 مليارات جنيه سنويًا، وسيجرى صرف الفروق الدورية اعتبارًا من شهر يوليو 2020.

بينما يتكلف صرف متجمد فروق المعاشات، نتيجة زيادة العلاوات الخاصة 27 مليار جنيه، وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لصرفها.