  الصحة النرويجية: حصيلة وفيات كورونا في البلاد 26 شخصا

أعلن معهد الصحة العامة في النرويج، ارتفاع عدد الوفيات بسبب وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد إلى 26 شخصا، فيما تجاوز إجمالي عدد المصابين 4226 حالة.

وذكر المعهد، مساء اليوم، أن ما مجموعه 4226 شخصا أصيبوا بكورونا، وتوفي 26 شخصا، يبلغ متوسط أعمارهم 84 عاما، حيث تتراوح أعمارهم بين 62 و95 عاما، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأجرت النرويج أكثر من 87 ألف فحص للكشف عن كورونا، ثبتت إيجابية 4% منها، وجرى وضع ما مجموعه 153 شخصا في العناية المركزة، ولا يزال أكثر من 100 شخص فيها وبلغ متوسط أعمار المصابين 48 عاما.